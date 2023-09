Ein Brief mit einem Schreiben und einer unbekannten Substanz hat im Zollamt in Fürstenwalde (Oder-Spree) einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei in Frankfurt (Oder) am Dienstag mit.

Den Angaben zufolge wurden die zwei Mitarbeiter, die am Montagnachmittag mit der Substanz in Berührung gekommen waren, sofort isoliert und medizinisch betreut. Der Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Die Feuerwehr des Landkreises Oder-Spree rückte mit ihrer Gefahrengut-Einheit an.

Zur Untersuchung der Substanz traf ein Spezialfahrzeug des Kriminaltechnischen Instituts des Berliner Landeskriminalamtes, der Analytischen Task Force, ein. Mehr als 60 Feuerwehrleute, Notarzt, weitere Rettungskräfte sowie Beamte aus Brandenburg, Berlin und von der Bundespolizei waren im Einsatz. Am Abend wurde Entwarnung gegeben. Die Polizei ermittelt wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.