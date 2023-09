Michael Ballack in München. Foto

Union Berlin bekommt weiter Lob von allen Seiten. Auch ein ehemaliger DFB-Kapitän drückt den Eisernen für die Königsklasse die Daumen.

Der 1. FC Union Berlin kann nach Ansicht von Michael Ballack in der Champions League ganz viel lernen. "Für Union gilt, auf diesem Level erst einmal alles mitzunehmen und aufzusaugen, um als Club den nächsten Schritt zu machen", sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän in einem Interview dem "Kicker".

Vor der Premiere der Eisernen in der Königsklasse am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) bei Rekordsieger Real Madrid lobte Ballack die Führung des Fußball-Bundesligisten. "Da ist unheimlich viel Ruhe im Verein, werden viele Dinge richtig gemacht. Die Champions-League-Teilnahme ist die verdiente Belohnung", sagte der 46-Jährige.

Ob eine Qualifikation für die Champions League für Union nochmal möglich sei, wollte Ballack nicht bewerten, aber der Transfer von Europameister Leonardo Bonucci von Juventus Turin nötigt dem Vize-Weltmeister von 2002 Respekt ab. "Daran sieht man, dass bei Union Leute am Werk sind, die begeistern können", sagte er.

Kritisch sieht Ballack allerdings den Umzug von Union für die drei Heimspiele ins viel größere Olympiastadion. "Da blutet mir als Fußballer das Herz", meinte der ehemalige Bayern-Profi. Als Spieler müsse man diese unternehmerische Entscheidung aber akzeptieren. Union Berlin spielt außer gegen Real Madrid in der Gruppe C noch gegen die SSC Neapel und Sporting Braga. Durch Platz vier in der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatten sich die Eisernen erstmals für die Königsklasse qualifiziert.

Union-Homepage UEFA-Informationen zur Champions League Informationen zum Spiel auf UEFA-Homepage