Herthas Trainer Pal Dardai in Aktion. Foto

Dardai vor Duell in Nürnberg: Stimmung wie in erster Liga

Trainer Pal Dardai von Hertha BSC hat ein Plädoyer auf die 2. Fußball-Bundesliga gehalten. "Deutschland kann richtig froh sein", sagte der 47 Jahre alte Coach des Berliner Bundesliga-Absteigers vor dem Traditionsduell an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auswärts gegen den ehemaligen Bundesligisten 1. FC Nürnberg. "Ich glaube, es gibt ganz selten in der zweiten Liga ein Spiel, das langweilig ist. Ich glaube, wir können alle zufrieden sein", meinte Dardai.

Ob es Spiele etwa gegen Fortuna Düsseldorf, den Hamburger SV, den FC Schalke 04 oder nun gegen Nürnberg seien - "das sind Spiele von der Stimmung wie in der ersten Bundesliga", betonte der Hertha-Trainer am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt.

"Die Fans, die sind wichtig. Nürnberg gegen Hertha in einem leeren Stadion wäre nicht schön. Die Tradition der beiden Mannschaften, das Wir-Gefühl. Das ist das, was den Unterschied macht", ergänzte Dardai, dessen Team von 4600 Fans aus Berlin begleitet wird. Sowohl die Hertha als auch Nürnberg holten aus den ersten neun Spielen der Saison in der zweiten Liga zwölf Punkte.

