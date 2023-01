Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Jennifer Zietz übernimmt ab Februar die sportliche Leitung der 1. Frauenmannschaft beim 1. FC Union Berlin. Die 39-Jährige ist in dieser Funktion auch für die Kaderplanung zuständig, wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten. Zietz spielte viele Jahre für den Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam und war dort zeitweise Kapitänin. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde sie 2009 Europameisterin. Parallel zu ihrer sportlichen Laufbahn studierte Zietz der Mitteilung nach Sportwissenschaft und Management an der Universität Potsdam.