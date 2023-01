Mit einer laut Trainer Sandro Schwarz "knackigen Einheit am Vormittag" hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC das elftägige Trainingslager in Florida beendet. "Alles in allem haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, mit viel Fleiß abgearbeitet", sagte Schwarz über den Aufenthalt in der IMG Academy in Bradenton. Nach dem Training am Vormittag und dem gemeinsamen Mittagessen machte sich der Tross auf den Weg zum Flughafen nach Orlando. Am Sonntagnachmittag landet die Mannschaft in Berlin.

Schwarz zeigte sich zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge, die in vier Testspielen drei Siege und ein Remis erzielt hatten. Lediglich im Training am Freitag vermisste der 44-Jährige bei einigen Spielern die Intensität. "Der eine oder andere musste noch den einen oder anderen Lauf mehr machen", sagte Schwarz über die zehn Profis, die noch zusätzliche Läufe zwischen den Strafräumen absolvierten.

Nach der Ankunft in Berlin können sich die Spieler am freien Montag noch akklimatisieren, ehe Schwarz am Dienstag die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) angeht. "Wir haben schon den einen oder anderen Blick auf den Gegner geworfen", sagte Schwarz im Hinblick auf den kommenden Gegner.

