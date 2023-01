Hertha BSC hat auch sein drittes Testspiel im Trainingslager in den USA gewonnen. Die Berliner schlugen die Talente der SIMA Montverde Academy am Mittwoch 7:0 (4:0). Auf dem Gelände der IMG Academy in Florida trafen Myziane Maolida (17. Minute), Suat Serdar (22.), Stevan Jovetic (27., 51., 65.), Jessic Ngankam (35.) und Dodi Lukebakio (83.).Der 17 Jahre alte Verteidiger Pascal Klemens stand in der Startelf des Hauptstadtclubs.

Trainer Sandro Schwarz zollte zunächst dem Auftritt des jungen Gegners Respekt, lobte aber auch sein eigenes Team: "Wir haben die Tore gut rausgespielt, waren gerade in der ersten Halbzeit effizient, was die Torchancen angeht. Wir haben wieder Tore aus einem Muster heraus erzielt."

Am Sonntag (Ortszeit) hatten die Herthaner bereits The Villages SC (7:1) und Club de Lyon FC (3:0) besiegt. Die Generalprobe vor dem Wiederbeginn der Bundesliga beim VfL Bochum am 21. Januar bestreiten die Profis noch in der Nacht auf Donnerstag um 1.00 Uhr deutscher Zeit gegen den 15-maligen kolumbianischen Meister Millonarios FC. Am Samstag reisen die Berliner zurück nach Deutschland.

