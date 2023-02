Hertha BSC bestreitet am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Heimspiel gegen den FC Augsburg mit Winterneuzugang Florian Niederlechner. "Ich habe das grüne Licht schon Anfang der Woche bekommen, von daher war das für uns kein großes Thema. Deswegen steht Florian von Anfang an auf dem Platz", sagte Herthas Trainer Sandro Schwarz bei Sky vor dem Anpfiff im Olympiastadion (15.30 Uhr/Sky). Der 44-Jährige änderte sein Team im Vergleich zum 1:4 in Dortmund nur auf einer Position: Agustin Rogel ersetzt den kurzfristig ausgefallenen Márton Dárdai in der Innenverteidigung.