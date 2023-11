Hertha BSC tritt in der Länderspielpause zu einem Testspiel gegen den aktuell von Torsten Mattuschka trainierten Regionalligisten VSG Altglienicke an. Das Spiel wird am 16. November um 13 Uhr im Hanns-Braun-Stadion auf dem Olympiagelände angepfiffen, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag bei X mitteilte. Der Eintritt wird für die Fans frei sein. Hertha zeigt es auch im Internet in einem Livestream.