Bei Hertha BSC kommt Bewegung ins Transfergeschehen. Zwei ehemalige Hoffnungsträger gehen. Das könnte Spielraum für Verstärkungen eröffnen.

Nach zwei Jahren verlassen Marco Richter und Suat Serdar den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Der bisherige Kapitän Richter wechselt vom Bundesliga-Absteiger zurück in die erste Liga zum FSV Mainz 05. Serdar zieht es in Richtung Italien. Der 26-Jährige wird für eine Saison an den Serie-A-Club Hellas Verona verliehen. Die Personalien teilte Hertha am Dienstagabend mit.

2021 waren beide als Hoffnungsträger nach Berlin gekommen, konnten ihr Potenzial aber wie die gesamte Mannschaft zu selten konstant auf den Platz bringen. Die Abgabe der zwei Profis, die zu den Topverdienern im Kader gehört haben sollen, könnte dem klammen Hauptstadtclub die Chance eröffnen, selbst noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Der Ex-Leipziger Diego Demme vom italienischen Meister SSC Neapel wird schon seit Wochen als die dringend benötigte Verstärkung im defensiven Mittelfeld gehandelt.

Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber sagte einer Mitteilung zufolge über Richters Abgang: "Für Marco hat sich die Möglichkeit ergeben, wieder in der Bundesliga zu spielen. Diese wollte er gerne wahrnehmen und wir haben am Ende eine faire Lösung gefunden."

Richter unterschrieb bei den Rheinhessen einen langfristigen Vertrag. Am Montag hatte der Offensivspieler wegen muskulärer Beschwerden bereits im Training der Berliner gefehlt. Über die Ablöse machten beide Clubs wie üblich keine Angaben.

Medienberichten zufolge spült der Transfer Hertha etwas mehr als drei Millionen Euro Ablöse in die Kassen. 66 Pflichtspiele bestritt Richter, der vom FC Augsburg kam, für die Berliner. In der vergangenen Saison traf er in der Liga sechsmal. Und das, obwohl Richter im Sommer wegen einer Hodentumor-OP den Saisonstart verpasst hatte. "Ich habe dieses Trikot immer gerne getragen und vor den Fans gespielt, deshalb schmerzt der Abstieg noch immer. Umso mehr hoffe ich, dass Hertha schnell wieder in die Spur findet", sagte Richter.

Die sportliche Krise der Berliner geht aktuell in der 2. Bundesliga weiter. Nach der dritten Niederlage im dritten Saisonspiel (0:3 beim HSV) steht die Hertha mit null Punkten im Tabellenkeller. Richter hatte in seiner Wunschrolle als Zehner immer wieder Probleme.

Serdar absolvierte wegen Verletzungsproblemen und wohl auch wegen des sich anbahnenden Wechsels erst ein Pflichtspiel in dieser Saison. Italienischen Medienberichten zufolge soll sich Verona eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro für den früheren deutschen Nationalspieler gesichert haben. Der Club selbst sprach nur von Optionsrechten. Hertha machte keine Angaben dazu.

Mitteilung Hertha Mitteilung Mainz