Kevin-Prince Boateng blickt kritisch auf die junge Generation von Fußballspielern. "Da könnte ich fast jeden Tag meinen Kopf gegen die Wand hauen, so sehr ärgere ich mich manchmal", sagte der 35 Jahre alte Routinier vom Bundesligisten Hertha BSC in einem Interview der "Welt am Sonntag". "Sie wissen nicht mehr, was es heißt, hart für etwas zu arbeiten."