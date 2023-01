Gegen den ersten wirklichen Testspiel-Prüfstein des Trainingslagers gibt es für Hertha ein Remis. Trainer Schwarz sieht insgesamt aber Fortschritte bei seinem Team.

Hertha-Trainer Sandro Schwarz zog ein geteiltes Fazit des letzten Testspiels seiner Mannschaft im Trainingslager in den USA. "In der ersten Halbzeit sind wir ordentlich reingekommen, haben uns dann aber beeindrucken lassen von den Ballbesitzphasen des Gegners", sagte der 44-Jährige nach dem 2:2 gegen den 15-maligen kolumbianischen Meister Millonarios FC am Mittwochabend (Ortszeit). Zehn Tage vor dem Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga zeigte sich, dass das Team die Inhalte des Trainingslagers in Florida schon verinnerlicht hat, aber noch am Abrufen über 90 Minuten arbeiten muss.

"Der Spielaufbau war ordentlich, aber im Übergangsspiel ins letzte Angriffsdrittel haben wir die Räume zu wenig gesehen und in sie reingespielt", sagte er. In der zweiten Halbzeit wurde das deutlich besser, sodass die Berliner den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand fast noch in einen Sieg verwandelt hätten.

Von den vier Testspielen in den USA haben die Berliner drei gewonnen, so gab es auch wenige Stunden vor der Partie gegen die Kolumbianer ein 7:0 gegen die Talente der SIMA Montverde Academy. "Wir haben die Tore gut rausgespielt, waren gerade in der ersten Halbzeit effizient, was die Torchancen angeht. Wir haben wieder Tore aus einem Muster heraus erzielt", sagte Schwarz nach diesem Test. Allerdings stellte der Millonarios FC auch den ersten wirklichen Prüfstein dar. "Es ist wichtig, dass du noch mal so einen griffigen Gegner hast, der sehr ballsicher ist", sagte der Trainer.

Besonders auf der Offensive lag der Fokus in den ersten Tagen in der IMG Academy. Zu oft fehlten der Hertha in der Bundesliga in den vergangenen Monaten die Präzision in den Umschaltmomenten, zu oft wurden gute Gelegenheiten ausgelassen. Mit der Arbeit im Trainingslager zeigte sich Schwarz sehr zufrieden.

Als gutes Zeichen kann die Form von Mittelstürmer Wilfried Kanga gesehen werden, der in der Liga lange unglücklich vor dem Tor blieb. "Er hat eine Selbstverständlichkeit entwickelt, Selbstvertrauen, die Brust wird breiter, er hat viele Tore erzielt auch im Training", lobte Schwarz den 24-Jährigen, der auch in den Testspielen traf.

Zum Wiederbeginn der Bundesliga geht es für Hertha am 21. Januar zum VfL Bochum. Auf zu viele Rückschlüsse für diese Partie aus seinen Startaufstellungen in den Testspielen wollte sich Schwarz nicht festlegen, sondern sagte nur, "dass Oli Christensen spielt, dass wir Viererkette spielen und dass wir auf jeden Fall eine gute Konkurrenzsituation haben."

Auf dem rechten Flügel muss er in Bochum jedoch Herthas bislang besten Angreifer ersetzen. Dodi Lukebakio fehlt wegen einer Gelb-Sperre. Dass Eigengewächs Derry Scherhant (20) für ihn in die erste Elf rückt ist, keine ausgemachte Sache, auch wenn Schwarz ihn lobte: "Derry hat gute Entwicklungsschritte gemacht. Er ist sehr fleißig, hat seine Geschwindigkeit, die wir auch brauchen." Myziane Maolida und Maxi Mittelstädt sind die weiteren Optionen.

Einem Bericht des "Kicker" zufolge könnte sich bei Mittelstädt eine Wende im Vertrags-Poker abzeichnen. Der gebürtige Berliner und die Hertha wollen den im Sommer auslaufenden nun offenbar doch verlängern. Dass Geschäftsführer Fredi Bobic im Winter noch eine Verstärkung für den Rest dieser Saison verpflichtet - die Angreifer Florian Niederlechner und Fabian Reese wurden als Neue für den Sommer verkündet - ist dem Bericht nach unwahrscheinlich, aber nicht komplett ausgeschlossen.

