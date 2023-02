Stadien als Klassenzimmer: An den eher unkonventionellen Orten sollen Heranwachsende fern des Fußballs fürs Leben lernen. "Das Stadion für politische Bildung zu nutzen ist großartig", sagte der frühere Basketball-Nationalspieler Henning Harnisch auf einer geschlossenen Veranstaltung des Dachverbands "Lernort Stadion". Harnisch fördert mit Alba Berlin bereits seit Jahren solche Projekte und sitzt im Beirat von "Lernort Stadion", das seit 2009 politische Bildung in mittlerweile 25 Stadien in Deutschland vermittelt und von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gefördert wird.