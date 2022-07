Der 1. FC Union Berlin hat sich in einem Testspiel vom italienischen Erstligisten Udinese Calcio 3:3 (1:2) getrennt. Der Berliner Fußball-Bundesligist holte dabei am Samstag in Lienz in Österreich zwei Mal einen Zwei-Tore Rückstand auf. Vor etwa 350 Union-Fans im Dolomitenstadion lag Udine durch Tore von Ilija Nestorovski (25./42. Minute) und Filip Benkovic (55.) in Führung. Treffer von Rani Khedira (44.) und Robin Knoche (63.) sowie ein Eigentor von Bram Nuytinck (49.) sorgten aber noch für das Remis.