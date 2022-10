Turbine Potsdam wartet in der Fußball-Bundesliga der Frauen weiter auf den ersten Saisonsieg und bleibt am Tabellenende. Die Potsdamerinnen zeigten eine enttäuschende Leistung und verloren am Freitagabend mit 0:2 (0:0) beim Aufsteiger SV Meppen. Damit hat das Team von Trainer Sebastian Middeke, bis zum Sommer noch Coach in Meppen, nach fünf Spielen erst einen Punkt für das Saisonziel Klassenerhalt gesammelt. Lisa Josten erzielte vor 1091 Zuschauern und Zuschauerinnen beide Treffer für Meppen (51. und 76. Minute). Middeke wirkte nach der Partie konsterniert. "Jetzt gerade überwiegt die große Enttäuschung", sagte er bei MagentaSport."Es ist einfach nur schade. Wir müssen das jetzt analysieren."