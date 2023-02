Der 1. FC Union Berlin muss im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt antreten. "Wir hätten gerne ein Heimspiel gehabt. Aber wir nehmen es so an. Ein Viertelfinale ist da, um es zu gewinnen", sagte Verteidiger Timo Baumgartl unmittelbar nach der in der Mixed Zone des Stadions an der Alten Försterei live übertragenen Auslosung am Sonntagabend.

Kurz zuvor hatten die Eisernen in der Fußball-Bundesliga 0:0 gegen Schalke 04 gespielt. Die noch im Stadion anwesenden Fans skandierten nach dem Frankfurt-Los: "Auswärtssieg, Auswärtssieg".

Gespielt wird die Partie in Hessen am 4. oder 5. April. Das Finale findet am 3. Juni im Berliner Olympiastadion statt. In der vergangenen Saison war Union Berlin im Halbfinale gegen den späteren Pokalsieger RB Leipzig (1:2) ausgeschieden.

