Beim Debüt des neuen Trainers Nenad Bjelica muss Fußball-Bundesligist Union Berlin im Champions-League-Gruppenspiel bei Sporting Braga am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf Torjäger Sheraldo Becker verzichten. Das gab der Club am Vorabend des Spiels bekannt. Becker hatte noch beim 2:3 im Hinspiel beide Treffer erzielt. Die seit 15 Pflichtspielen sieglosen Köpenicker müssen beim portugiesischen Erstligisten unbedingt punkten, um sich die Chance auf die Qualifikation zur Europa League zu erhalten. Neben Becker fällt auch Verteidiger Danilo Doekhi aus.

"Wir konnten am Montag erstmals gemeinsam trainieren und haben zwei Tage Zeit gehabt, die Mannschaft vorzubereiten. Ich erwarte morgen von der ersten bis zur letzten Minute maximalen Einsatz und Konzentration – denn wir wollen in Europa überwintern, und das geht nur mit einem positiven Ergebnis", sagte Bjelica vor seiner Premiere.

Braga liegt nach dem Sieg im Hinspiel bei Union mit drei Zählern auf dem dritten Rang. Die Berliner haben nach vier Spielen bisher erst einen Punkt beim 1:1 in Neapel erkämpft und empfangen am letzten Spieltag der Gruppe C Spitzenreiter Real Madrid. Der dritte Platz berechtigt zum Start in der Europa League nach der Winterpause, für den Gruppenvierten ist nach sechs Spieltagen das internationale Geschäft beendet.

