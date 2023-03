Mit einem eingespielten Team will Trainer Urs Fischer den erstmaligen Einzug in ein Europapokal-Viertelfinale mit Union Berlin schaffen. In der Partie bei Royale Union Saint-Gilloise bietet der Coach der Eisernen am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) im Lotto Park von Anderlecht im Vergleich zum vorigen Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg (1:1) lediglich Jérôme Roussillon anstelle von Niko Gießelmann als Linksverteidiger neu in der Startelf auf. Christopher Trimmel muss wieder auf der Bank Platz nehmen, an dem Kroaten Josip Juranovic als Rechtsverteidiger kommt der Kapitän derzeit nicht vorbei.