Viele wichtige Tore schoss Taiwo Awoniyi für Union. Am Samstag kam er mit seinem neuen Club zum Testspiel in die Alte Försterei und wird gebührend verabschiedet. Die Eisernen überzeugen vor dem Pflichtspiel-Start - und eine Premiere gibt es auch.

Der Ex-Stürmer wird mit Jubel verabschiedet, der neue Torjäger trifft: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat beim inoffiziellen Abschiedsspiel von Taiwo Awoniyi und der Generalprobe für den Pflichtspiel-Auftakt einen Sieg gefeiert. Die Köpenicker gewannen am Samstagabend das Testspiel gegen den Premier-League-Club Nottingham Forest mit 1:0 (1:0). Vor 15467 Besuchern und Besucherinnen im heimischen Stadion An der Alten Försterei erzielte Awoniyis Nachfolger Jordan Siebatcheu in der 36. Minute das entscheidende Tor für Union. Der US-Amerikaner traf erstmals überhaupt in der Vorbereitung für seinen neuen Club.