Vor dem zweiten Relegationsspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga ist es in Hamburg am Montag ruhig geblieben. «Bisher können wir einen ruhigen Einsatzverlauf, ohne besondere Vorkommnisse, verzeichnen», teilte die Hamburger Polizei via Twitter mit. Eine Polizeisprecherin bestätigte dies vor dem Spiel am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im ausverkauften Volksparkstadion. Das erste Match hatte Zweitligist HSV am Donnerstag 1:0 (0:0) bei den klassenhöheren Berlinern gewonnen.