Der Pokal ist schon in Berlin. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die Trophäe für den DFB-Pokal-Sieger am Montag offiziell an die Gastgeberstadt des Endspiels zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig übergeben. «Hier kann er bestaunt und bewundert werden. Es ist ein wunderbarer Pokal, und für viele ist es ein Ereignis, sich ihn vor dem Endspiel ansehen zu können», sagte Neuendorf. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey erwiderte im Roten Rathaus: «Wir werden ihn gebührend ausstellen.» Das Finale im Olympiastadion wird am 21. Mai angepfiffen.