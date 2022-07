Sechs Frauen wollen mit der Übernahme der Fußballerinnen von Viktoria FC Berlin eine Gleichbehandlung von Frauen im Sport forcieren. Die Betreiberinnengesellschaft will die Anfang Juni vom Gesamtverein ausgegliederte Abteilung sportlich innerhalb von fünf Jahren von der Regionalliga bis in die erste Bundesliga führen und zugleich das Bewusstsein für eine Gleichbehandlung und auch Bezahlung - dem so genannten Equal Pay - fördern.