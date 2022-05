Ohne Antreiber Kevin-Prince Boateng hat Hertha BSC am Sonntagmorgen das Training nach dem 1:2 in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 absolviert. Der 35-Jährige blieb für eine individuelle Einheit in den Fitnessräumen. Die erkälteten Marco Richter, Linus Gechter und Niklas Stark fehlten.