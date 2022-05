Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sich mit einem 1:0 (0:0) bei Hertha BSC einen Vorteil in der Bundesliga-Relegation verschafft. Mit einem couragierten Auftritt brachte der HSV den Erstligisten aus Berlin am Donnerstag vor 75.500 Zuschauern im Olympiastadion weiter in Bedrängnis. Ludovit Reis (57. Minute) sorgte mit einer eigentlich missglückten Flanke, die im Tor landete, für den Sieg der Hanseaten. Schon mit einem Remis im Heimspiel kann der HSV am Montag den Absturz der Hertha besiegeln und den eigenen Aufstieg perfekt machen.