Bei der Deutschen Meisterschaft im Fußball für Menschen mit geistiger Behinderung in Cottbus hat das Team aus Brandenburg den dritten Platz erreicht. Die Mannschaft um Trainer Lars Mrosko schaffte es nach Angaben der Veranstalter am Donnerstag zum ersten Mal in die ersten drei Ränge. Gewinner war das Team aus Hessen. Die Männer-Landesauswahl setzte sich 2:0 gegen das Team aus Niedersachsen durch.