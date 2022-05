Berlins Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) hat sich überzeugt vom Verbleib von Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga gezeigt. Hertha werde gegen den HSV 2:0 gewinnen, sagte sie am Donnerstagmorgen vor dem Hinspiel der Relegation im wohl ausverkauften Olympiastadion am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1). «Wir haben mit Hertha und Union zwei Erstligisten und das soll auch bitte so bleiben», betonte Spranger im RBB-Inforadio. Sie werde im Olympiastadion mitfiebern.