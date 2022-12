Nach dem Überraschungssieg der Marokkanischen Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar haben am Samstag mehrere Hundert Fans in Berlin ausgelassen gefeiert. Kurz nach dem 1:0-Sieg gegen Portugal gab es laut Polizei eine Siegesparty von Marokko-Fans mit etwa 300 bis 400 Leuten im Berliner Stadtteil Neukölln. Ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes sagte, die Feier in der Sonnenallee laufe nicht ganz so, wie sich die Polizei das vorstelle. Mehrere Beamte waren im Einsatz. Fans zündeten laut Polizei auch Böller. Das ist eigentlich nur zu Silvester oder mit einer Ausnahmegenehmigung erlaubt.