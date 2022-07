Angesichts einer drohenden Gasknappheit hat der Chef des Berliner Grundversorgers Gasag, Georg Friedrichs, die Hauptstädter eindringlich zum Energiesparen aufgerufen. «Wir wissen inzwischen, dass wir mit allem rechnen müssen. Daher ist es wichtig, dass wir sparsam mit Energie umgehen und die Gasspeicher in Deutschland zügig befüllt werden, um gut über den Winter zu kommen», sagte Friedrichs der «Berliner Zeitung» (Dienstag). Der Gasag-Chef bezeichnete die Lage als «sehr ernst». Aus seiner Sicht müssen sich vor allem das Gewerbe und die Industrie in Berlin Sorgen machen, ob für diese im kommenden Winter genug Energie zur Verfügung stehe.

Friedrichs bat die Kundinnen und Kunden in Berlin und Brandenburg, von Herbst an die Raumtemperatur in den Wohnungen so weit zu reduzieren, wie es gehe. Jeder solle schauen, wo seine «Schmerzgrenze» liege. «Schon ein Grad Raumtemperatur weniger spart bis zu sieben Prozent am Energieverbrauch. Die einzige Bitte, die wir haben: Bitte unbedingt sofort starten, nicht auf den Winter warten - und es unbedingt ernst nehmen.» Der Unternehmenschef schloss zugleich nicht aus, dass - anders als zunächst angekündigt - die Preise für Gas und Strom nochmals erhöht werden könnten.