Das traditionsreiche Hotel Adlon am Brandenburger Tor in Berlin wird von Mitte Oktober an erstmals von einer Direktorin geleitet. Dann übernimmt nach Angaben vom Montag Karina Ansos die Leitung des Hauses von Michael Sorgenfrey, der in ein Sabbatical geht. Sorgenfrey stand drei Jahre an der Spitze des Hauses. Ansos sagte, sie freue sich, gemeinsam mit dem Team die Adlon-Geschichte fortzuschreiben.