Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG) zur Bettensteuer will das Finanzgericht Berlin-Brandenburg auch in der Hauptstadt ein entsprechendes Verfahren wieder aufnehmen - vorausgesetzt das klagende Hotel hält weiter an der Klage fest. «Das Gericht wird voraussichtlich im dritten Quartal die Sachen zur Verhandlung laden», sofern die Klägerinnen und Kläger «noch eine Entscheidung haben wollen», teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage am Dienstag mit. Das Verfahren hatte in Berlin jahrelang geruht, weil das Finanzgericht zunächst die Entscheidung des BVG abwarten wollte.