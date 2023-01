Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht die Erinnerung an die Gräueltaten der Nationalsozialisten als bedeutend zum Schutz der Demokratie an. "Ich bin Überlebenden der Schreckensjahre unendlich dankbar, dass sie und viele andere in den Gedenkstätten, in Verbänden und Institutionen immer wieder die Erinnerung an die Opfer wachhalten", teilte Woidke am Donnerstag anlässlich des Holocaust-Gedenktags am Freitag (27. Januar) mit. Damit leisteten sie einen Beitrag für die Verteidigung unserer demokratischen Ordnung und der Menschenrechte.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht die Erinnerung an die Gräueltaten der Nationalsozialisten als bedeutend zum Schutz der Demokratie an. "Ich bin Überlebenden der Schreckensjahre unendlich dankbar, dass sie und viele andere in den Gedenkstätten, in Verbänden und Institutionen immer wieder die Erinnerung an die Opfer wachhalten", teilte Woidke am Donnerstag anlässlich des Holocaust-Gedenktags am Freitag (27. Januar) mit. Damit leisteten sie einen Beitrag für die Verteidigung unserer demokratischen Ordnung und der Menschenrechte.

Der Regierungschef sagte, das Wissen um die Vergangenheit könne ein moralischer Kompass sein. Er verwies zugleich auf den Krieg in der Ukraine: "Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat mit großer Brutalität deutlich gemacht, dass Frieden und Freiheit auch 78 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz keine Selbstverständlichkeit sind", sagte Woidke laut Mitteilung.

Der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar erinnert an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz 1945. Woidke will am Freitag an einer Gedenkstunde im Bundestag teilnehmen. In Brandenburg wird an mehreren Orten der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke nimmt an einer Veranstaltung der Gedenkstätte Sachsenhausen und des Landtags in Oranienburg teil.

Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag in der Gedenkstätte Sachsenhausen