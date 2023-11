Wie waren Republikflüchtlinge der DDR bis zum Mauerfall in Cottbus inhaftiert und unter welchen Bedingungen? Das können Interessierte bei einer Sonderführung im Menschenrechtszentrum Cottbus erfahren. Die Einrichtung lädt anlässlich des Jahrestages vom Mauerfall am 7. und 9. November zu einem geschichtlichen Spaziergang durch den ehemaligen Haftort ein. Bei den Führungen werden nach Angaben der Gedenk- und Begegnungsstätte auch sonst verschlossene Bereiche wie die früheren Einzel- und Arrestzellen im Keller der Haftanstalt gezeigt - etwa die Werkhalle des VEB Pentacon Dresden, in der die Häftlinge arbeiteten, und ein DDR-Gefangenentransporter.