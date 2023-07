Der geplante Abriss des historischen Generalshotels auf dem Gelände des Flughafens BER in Schönefeld sollte nach Ansicht von Landeskonservator Thomas Drachenberg vom Bund noch einmal überdacht werden. "Es ist wunderbar in Ordnung (...), es ist nicht abrissreif vom Zustand her", sagte der stellvertretende Direktor des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege am Montagabend in der Sendung RBB aktuell über das einstige Hotel.