Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Polizisten, weil er Dienstgeheimnisse weitergegeben haben könnte zu Ermittlungen im rechten Milieu. Am Mittwoch habe es Durchsuchungen an sieben Orten gegeben, teilten am Abend Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin mit. Der Polizeibeamte sei Mitglied der Operativen Gruppe "Rex" (OG Rex) der Polizei gewesen, die auch involviert war in die Ermittlungen zum "Neukölln-Komplex".