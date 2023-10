Ein Mann soll in Berlin-Alt Friedrichsfelde im Juni einen Elektroroller von einer Brücke auf die Fahrbahn geworfen haben. Die Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage gegen den 44-Jährigen wegen versuchten heimtückischen Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln und zudem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann am Morgen des 12. Juni den knapp 30 Kilo schweren E-Scooter im Osten der Stadt von der Gensinger Brücke auf die Straße Alt-Friedrichsfelde geworfen haben. Ein bislang unbekannter Autofahrer habe mit seinem Wagen einen Unfall nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen verhindern können.