Die Messe Berlin bekommt am 1. September mit Mario Tobias einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Das teilte die Messe am Mittwoch mit. Tobias kommt von der Industrie- und Handelskammer Potsdam, deren Hauptgeschäftsführer er seit 2014 ist. Dirk Hoffmann, seit Dezember kommissarischer Geschäftsführer der Messe Berlin, bleibt über September hinaus in der Geschäftsführung.