Geschichten von Frauen aus der DDR mit politischem Engagement während des Wendeherbstes und danach bleiben häufig noch im Verborgenen. Eine Sonderausstellung in der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam widmet sich der Frauenbewegung in dieser Zeit. Die Schau mit dem Titel "Wir dachten, wir können die Welt aus den Angeln heben. Die Unabhängige Initiative Potsdamer Frauen (1989 bis 1995)" wurde am Donnerstag eröffnet und wird vom Frauenministerium mit 50.000 Euro gefördert.