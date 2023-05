Die Energiewende war in diesem Jahr das zentrale Thema des Landesdenkmaltags in Brandenburg/Havel. Es gehe darum, den Ausbau der erneuerbaren Energien mit der Denkmalpflege zu vereinbaren, sagte Kultur-Staatssekretär Tobias Dünow (SPD) am Freitag zur Eröffnung der Tagung mit rund 160 Experten im Paulikloster.