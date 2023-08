Gedenken in Berlin und Brandenburg an Opfer des Mauerbaus

Vor 62 Jahren zerschnitt der Mauerbau eine Stadt und viele Familien. Am Sonntag wurde der Opfer gedacht.

Am 62. Jahrestag des Mauerbaus ist am Sonntag in Berlin und Brandenburg an die Opfer des DDR-Grenzregimes erinnert worden. An der Berliner Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße kamen zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft zusammen, um der Menschen zu gedenken, die bei Fluchtversuchen starben oder getötet wurden. Thematisiert wurden auch andere Folgen der jahrzehntelangen Teilung wie die Trennung von Familien und die Unfreiheit für Menschen in der DDR.

Für den Berliner Senat legte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) einen Kranz nieder. "Auch nach so vielen Jahren ist es wichtig, zu erinnern und immer wieder aufs Neue bewusst zu machen, dass Demokratie und Freiheit nicht selbstverständlich sind und dass Menschen für unser wieder vereintes Deutschland und das heutige freie Berlin gekämpft haben oder für ihren Wunsch nach Freiheit sogar gestorben sind", erklärte Giffey in einem schriftlichen Statement.

In der Zimmerstraße wurde unter anderem im Beisein von Finanzsenator Stefan Evers (CDU) an das Maueropfer Peter Fechter erinnert. Der 18-Jährige wurde hier im August 1962 - also ein Jahr nach dem Mauerbau - bei einem Fluchtversuch von DDR-Grenzposten erschossen.

Bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Landes Brandenburg mahnte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), die Opfer des DDR-Grenzregimes und das historische Unrecht nie zu vergessen. "Die SED-Führung ließ die Menschen in der DDR einmauern und damit die deutsche Teilung zementieren. Menschen, die zu fliehen versuchten, bezahlten dafür im schlimmsten Fall mit ihrem Leben", sagte er laut Mitteilung anlässlich der zentralen Gedenkveranstaltung des Landes in Teltow. "Das ist bis heute kaum zu ertragen. Umso wichtiger ist es, gegen das Vergessen anzugehen."

An Gedenkstelen für die Maueropfer Peter Mädler und Karl-Heinz Kube am Teltowkanal, an dem streckenweise die Mauer im Südwesten Berlins verlief, legten Politiker Kränze nieder. Mädler und Kube waren 1963 beziehungsweise 1966 bei Fluchtversuchen erschossen worden.

Zuvor erinnerte Kultur- und Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) an der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam an die Folgen der deutsch-deutschen Teilung. Die Glienicker Brücke gilt als Symbol für die deutsch-deutsche Teilung und war während des Kalten Kriegs auch wegen des Austauschs von Agenten bekannt geworden.

Der Bau der Berliner Mauer hatte am 13. August 1961 begonnen und die deutsch-deutsche Teilung besiegelt. Die Führung der DDR wollte so die massenhafte Abwanderung von Menschen in den Westen Berlins und in die Bundesrepublik stoppen, die die DDR-Wirtschaft bremste und den Staat destabilisierte.

Das rund 155 Kilometer lange Bollwerk zerschnitt Berlin mehr als 28 Jahre lang und trennte den Westteil der Stadt von seinem Umland. Nach Angaben der Stiftung Berliner Mauer wurden während dieser Zeit mindestens 140 Menschen an der Mauer getötet oder kamen im Zusammenhang mit dem DDR-Grenzregime ums Leben. Außerdem starben demnach mindestens 251 Reisende während oder nach Kontrollen an Berliner Grenzübergängen. Nach Massenprotesten in der DDR wurde die Mauer am 9. November 1989 geöffnet.