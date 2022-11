Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Samstag in Potsdam mit Jugendlichen über ihr Engagement für die Geschichtsforschung ausgetauscht. Der SPD-Politiker, der in der Landeshauptstadt wohnt, nahm sich Zeit, um mit den Jugendlichen über ihre Geschichtsprojekte ins Gespräch zu kommen. Dabei ging es unter anderem um die NS-Vergangenheit und um die Entwicklung rechter Gewalt. Die Teenager machten zudem Selfies mit dem Regierungschef.