Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 als eines der wichtigsten und stolzesten Ereignisse der Freiheitsgeschichte Deutschlands gewürdigt. Damals habe es so ausgesehen, als wäre der Aufstand vergeblich, sagte der SPD-Politiker am Samstag beim Gedenken an die Opfer der Niederschlagung in Berlin. "Aber diese Opfer waren nicht vergeblich, das sehen wir heute klarer."