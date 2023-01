Vor seinem ersten Besuch in Deutschland hat der Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dajan, zu einer wachsamen Erinnerung an die NS-Verbrechen gemahnt. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass Antisemitismus wieder zunimmt", sagte Dajan der Deutschen Presse-Agentur in Tel Aviv. "Meine Lehre aus der Schoah ist, dass Antisemitismus beim ersten Anzeichen gestoppt werden muss."