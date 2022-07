An dem großen Demonstrationszug zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin haben sich nach einer Schätzung der Polizei um die 150.000 Menschen beteiligt. Die Zahl könne sich aber noch erhöhen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag auf dpa-Anfrage. Die Veranstalter nannten keine Zahlen. Im Vorfeld hatten sie erklärt, dass sie über den Tag verteilt mit bis zu 500.000 CSD-Teilnehmern rechnen.