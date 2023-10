In Berlin sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Langzeit-Ehen in die Brüche gegangen als zuvor. Die Anzahl der geschiedenen sogenannten silbernen Ehen stieg im Jahresvergleich um 23,4 Prozent auf 838, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch bekannt gab. Eine silberne Ehe bedeutet, dass das Paar 25 Jahre oder länger verheiratet ist.