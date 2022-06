Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hat einen Fachbeirat für Inklusion einberufen. Die konstituierende Sitzung hat am Dienstag stattgefunden, wie die Senatsverwaltung für Bildung mitteilte. Er hat die Aufgabe, die Bildungsverwaltung in Fragen der Inklusion an Schulen zu beraten. Vorsitzender des Fachbeirats ist Mario Dobe. Er bringt nach Angaben der Bildungsverwaltung viel Erfahrung aus der Schulpraxis als Lehrer, Schulleiter und Schulrat mit sowie aus der Verwaltung als ehemaliger Leiter der Fachgruppe Inklusion.