Die Menschen in Berlin sollen in Anbetracht des Klimawandels stärker für das Gesundheitsrisiko Hitze sensibilisiert werden. Auch im Jahr 2023 sei Hitze noch nicht so sehr als Gefahr in den Köpfen verankert, sagte Berlins Ärztekammerpräsident Peter Bobbert am Montag zum Auftakt einer Informationskampagne des Aktionsbündnisses Hitzeschutz Berlin. "Aber Hitze tötet Menschen, Jahr für Jahr."