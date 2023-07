Für medizinischen Rat bei Hitze bietet die Krankenkasse Barmer ab sofort eine Hitze-Hotline an. Hitze bereitet vielen Menschen im Sommer gesundheitliche Probleme, wie die Barmer am Freitag mitteilte. Vor allem für Kinder, alte Menschen, chronisch Kranke und körperlich hart arbeitende Menschen seien die hohen Temperaturen belastend.

Die Hotline solle helfen, gut durch die Hitze zu kommen. "Dabei geht es zum Beispiel um die richtige Trinkmenge, den UV-Schutz oder was bei den Symptomen eines Hitzschlags zu tun ist", sagte die Landesgeschäftsführerin der Barmer Berlin/Brandenburg Gabriela Leyh. Die Hotline ist den Angaben zufolge für alle offen und täglich von 6 bis 24 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800 84 84 111 erreichbar.

Am Samstag werden in Berlin und Brandenburg Temperaturen mit Höchstwerten von bis zu 33 Grad erwartet. Am Sonntag wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes noch heißer mit Temperaturen von bis zu 35 Grad in Teilen Westbrandenburgs.

