In Brandenburg gelten bis Mitte August weiter die Basis-Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wie die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr sowie Masken- und Testpflichten in Gesundheits- und Pflegeenrichtungen. Nach dem Kabinett stimmte der Gesundheitsausschuss des Landtags am Montag gegen die Stimmen der AfD-Fraktion der Verlängerung zu.