Marco Richter will sich nach der erfolgreich verlaufenen Hodenkrebs-Behandlung kein Zeitlimit für eine Rückkehr in den Spielbetrieb bei Hertha BSC setzen. Der 24-Jährige erklärte am Montag am Rande des Trainings des Fußball-Bundesligisten, dass er vorsichtig sei und von Tag zu Tag schaue, wie es ihm gehe. "Stand jetzt ist alles gut", betonte Richter. Alles sei aus seinem Körper raus.