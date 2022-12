Die Lage an Kitas und Schulen ist laut Bildungsverwaltung wegen vieler Krankheitsfälle "angespannt". Es gebe zahlreiche Krankmeldungen unter Schülern und Mitarbeitern, sagte Sprecher Martin Klesmann. Als Ursachen nannte die Verwaltung die Jahreszeit sowie Krankheitserreger, die nun stärker durchdrängen. Aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist der hohe Krankenstand unter Mitarbeitern in Schulen und Kitas auch auf die Überlastung zurückzuführen. "An allen Ecken und Enden herrscht Personalmangel, der kompensiert werden muss", sagte Markus Hanisch, Geschäftsführer der GEW Berlin, der Deutschen Presse-Agentur.