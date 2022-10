Innerhalb einer Woche ist die Zahl der Corona-Patienten in Brandenburgs Krankenhäusern weiter gestiegen. Derzeit würden 655 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Vor einer Woche waren es noch 455 Covid-19-Patientinnen und Patienten in Kliniken. Die Zahl neuer Patienten je 100.000 Einwohner in einer Woche hat mit 10,6 erneut den Alarmwert der Warnampel des Landes überschritten - das ist etwas mehr als vor einer Woche. Im grünen Bereich ist weiter der Anteil freier Intensivbetten in Krankenhäusern mit 17,9 Prozent.